La confraternita ’dei Rossi’ rinnova i vertici

Dopo 47 anni, si è tenuto a Fiumalbo il passaggio di consegne all’arciconfraternita del Santissimo Sacramento (detta ‘dei Rossi) risalente ben al 1508. Da allora la Confraternita demanda la nomina del priorato al confratello più meritevole e che ne possa garantire nel tempo la liturgia attraverso le processioni che scandiscono le feste religiose. Il lungo mandato che si è appena concluso vedeva come priore Luigi ‘Gigetto’ Fraulini e come vice-priore Piero ‘Pierin’ Nizzi. Era iniziato nel 1977 ed è quindi durato per ben 47 anni: nella ultrasecolare storia della confraternita è stato uno dei mandati più longevo, durante il quale è stato dato un notevole impulso alle attività della Confraternita sia in termini di proselitismo di nuovi aderenti che per il rinnovo ed il miglioramento degli arredi, delle attrezzature e dei beni della confraternita stessa. Sempre costante e numerosa la presenza dei confratelli nei diversi momenti dell’anno liturgico, in particolare il Venerdì santo, il Corpus Domini (con la realizzazione dell’Infiorata per le vie di Fiumalbo) e la festa patronale di san Bartolomeo, che sono l’esempio della vitalità della Confraternita. Durante la Messa di S.Caterina si è tenuto il passaggio di consegne ai nuovi incaricati: Paolo Biondi priore e Aleardo Santi vice-priore. A loro è stato affidato il compito di proseguire sulla strada tracciata dai priori uscenti, nel rispetto della tradizione e col coinvolgimento dei confratelli al fine di portare avanti i compiti e le attività del sodalizio. Dopo la celebrazione del parroco don Luciano Benassi, l’intervento del sindaco Alessio Nizzi sul valore della presenza delle Confraternite fiumalbine. I priori uscenti sono stati raffigurati in un quadro di Dario Brugioni, che resterà tra le testimonianze della storia ultrasecolare della confraternita ‘dei Rossi’ (dal colore del mantello) che 16 anni fa festeggiò i 500 anni di attività.

Giuliano Pasquesi