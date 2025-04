La denuncia del Pd:: "A Falconara è il caos". Replica l’assessore:: "Numeri record"

Botta e risposta tra Pd e giunta regionale sulla questione voli di continuità. "In questi giorni questi voli vengono effettuati da SkyAlps con aeromobili Aeroitalia: siamo al paradosso", dice il consigliere regionale del Pd Antonio Mastrovincenzo. "Il 4 marzo scorso Enac aveva comunicato il fermo temporaneo di sette aeromobili della compagnia SkyAlps, che opera i voli di continuità dall’Aeroporto Sanzio di Falconara, - ricorda l’esponente dem - dopo alcune ispezioni da cui erano emerse una serie di non conformità. Perciò la compagnia ha integrato la propria flotta con aeromobili sostitutivi forniti da altri". Cioè da Aeroitalia, la stessa compagnia, dice Mastrovincenzo, che, dopo aver vinto la gara d’appalto, aveva deciso di rinunciare a causa di mancati adempimenti da parte dell’Atim. "Peraltro gli aerei volano quasi sempre vuoti. Siamo al grottesco, al paradosso".

"Di grottesco e paradossale c’è solo l’atteggiamento autolesionistico e disfattista del Pd, che non si dà pace per un Aeroporto che vola grazie a numeri record di passeggeri, nuove destinazioni e progetti industriali che molte altre regioni italiane ci invidiano", risponde l’assessore alle Infrastrutture Francesco Baldelli. "Il 2024, è stato il primo anno nella sua storia in cui l’Aeroporto Internazionale delle Marche Ancona ha prodotto profitto".