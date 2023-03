La favola di Alpesh Chauhan sabato al ’Pavarotti-Freni’

di Stefano Marchetti Appena poche settimane fa – come ci testimonia la foto pubblicata su Instagram – il Maestro Alpesh Chauhan ha ricevuto da Re Carlo III una delle più importanti onorificenze britanniche, l’Obe (Officer of the British Empire) per i suoi meriti artistici. E quel riconoscimento ha un valore che va oltre la pura formalità: "Sono figlio di genitori di origini indiane, immigrati dall’Africa Orientale, e voglio dedicare questo onore a loro – ha scritto Chauhan –. Nati in relativa povertà, hanno lavorato duramente come cittadini britannici per dare ai loro tre figli tutte le opportunità di successo, così che potessero realizzare i loro sogni. So che molte persone col mio stesso background etnico incontrano difficoltà nell’entrare nel mondo delle Arti: sono stato fortunato ad avere una famiglia che mi ha supportato nel seguire le mie passioni". Nato a Birmingham, Alpesh Chauhan ha frequentato il Royal Northern College of Music studiando con docenti d’eccezione e oggi, a 33 anni, è fra i più ammirati direttori d’orchestra della nuova generazione, direttore ospite principale della Düsseldorfer Symphoniker Orchestra, direttore associato della Bbc Scottish Symphony e direttore musicale della Birmingham Opera Company. Sabato alle 20.30, il Maestro Chauhan sarà al teatro Comunale Pavarotti...