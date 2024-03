"La nuova ala di Palazzo dei Musei è il frutto di un importante lavoro"

La mostra dedicata a Franco Fontana inaugura la nuova ala di Palazzo dei Musei che si amplia così negli spazi dell’ex Ospedale Estense, con ingresso da viale Vittorio Veneto. "È un risultato che abbiamo perseguito con forza in tutti questi anni, e di cui sono davvero felice", dice il sindaco Muzzarelli. Con questo primo stralcio (che ha richiesto un investimento di circa 13 milioni) si aprono le sale espositive al piano terra. Nel frattempo si è già aperto l’iter per i lavori al piano superiore (per un importo di 9 milioni), che riguarderanno l’ampliamento del Museo Civico e dell’Archivio storico comunale. E sta avanzando la ristrutturazione dell’ultimo piano, dove si allargherà la Galleria Estense, raddoppiando i suoi spazi, grazie ai sei milioni messi a disposizione dal ministero. A lavori completati, si avranno circa 20mila metri quadri di nuovi spazi destinati alla cultura che si aggiungono a quelli dell’ex ospedale Sant’Agostino, sull’altro lato della piazza. "Abbiamo rigenerato un intero comparto della città" aggiunge Muzzarelli. E ora naturalmente sarà necessario progettare un programma culturale ed espositivo adeguato: "È un impegno che affidiamo a Fondazione Modena Arti Visive e Fondazione Ago – sottolinea il sindaco –, per un ulteriore rilancio dell’immagine di Modena".

s. m.