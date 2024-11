La sede di Admo intitolata alla volontaria Patrizia Turrini

Si è tenuta sabato scorso l’iniziativa "L’impegno e l’esempio", organizzata dalla Fondazione Admo in collaborazione con il Comune, per ricordare Patrizia Turrini, storica volontaria dell’associazione che ha dedicato la sua vita a promuovere la donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche. Davanti a una sala Gabriella Degli Esposti stracolma di persone, tra cui parenti e amici di Turrini, è stata svelata una targa in memoria di Patrizia; inoltre, la sede operativa Admo a Modena è stata intitolata a lei, come riconoscimento del prezioso contributo che ha offerto all’associazione e alla causa dei pazienti in attesa di trapianto. Sono stati diversi i cittadini che durante l’evento si sono iscritti ad Admo, effettuando un semplice prelievo salivare. "Per noi di Fondazione Admo Emilia-Romagna – sottolinea la presidente regionale, Rita Malavolta –, per la famiglia e per i tanti volontari e amici di Patrizia Turrini ritrovarci in suo ricordo è stato un momento molto toccante ed emozionante che ci ha consentito di ripercorrere momenti bellissimi vissuti insieme; ma l’iniziativa ha anche rinnovato un profondo dolore dettato dalla sua prematura scomparsa". Il sindaco Giovanni Gargano ha aggiunto: "Patrizia è stata una persona illustre per il nostro territorio, inevitabilmente legata al dono. Lei donava agli altri senza richiedere nulla per sé, perorando cause molto importanti".

m. ped.