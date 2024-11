La Valsa si perde a un passo dal traguardo. Cisterna rimonta e la spunta al tie-break

VALSA GROUP MODENA

2

TOP VOLLEY CISTERNA

3

(28-26 25-17 20-25 23-25 11-15)

Modena: Buchegger 25, De Cecco 1, Rinaldi 22, Davyskiba 16, Sanguinetti, 13 Anzani 6, Federici (L), Massari, Ikhbayri 1, Gutierrez 2, Meijs, Mati ne, Gollini (L2) ne. All. Giuliani.

Cisterna: Faure 28, Baranowicz 3, Bayram 13, Ramon 13, Diamantini 6, Nedeljkovic 10, Pace (L), Finauri (L2), Rivas, Fanizza ne, Tarumi ne, Tosti ne, Mazzone ne. All. Falasca.

Arbitri: Pozzato e Lot.

Note: spettatori 3244. Durata set: 32’, 25’, 26’, 27’, 18’. Tot: 2h08. Modena: ace 9, bs 24, muri 6, errori totali 35. Cisterna: ace 6, bs 14, muri 14, errori totali 21.

Sul 20-19 del terzo set i tre punti sembravano già la portata principale del pomeriggio modenese di volley, al cospetto di una Cisterna davvero poca cosa, squadra per un’ora abbondante senza idee e senza punte al cospetto di una formazione, Modena, in salute e con tante soluzioni. Alla luce di una supremazia tecnica e tattica notevole, davvero non si spiegava nemmeno un primo set finito ai vantaggi, o un terzo punto a punto. Eppure. Eppure Modena si incartava sulla P6 del terzo parziale e da lì iniziava un match più sporco, nel quale i gialloblù calavano vistosamente anche da un punto di vista atletico mentre gli ospiti, quasi increduli, iniziavano a trovare qualche soluzione e qualche muro in più, andandosi poi a prendere il quarto set grazie anche ad alcune scelte azzardate di De Cecco e a un cambio Rinaldi-Massari chiuso forse con un giro di ritardo. Il tie-break, assolo di Cisterna interrotto soltanto da due ace di Rinaldi, sanciva l’amara conclusione di un pomeriggio che poteva rilanciare Modena in classifica e che la fa invece scivolare all’ottavo posto prima della non semplice trasferta di Civitanova. Un Buchegger spumeggiante per la prima ora (10 punti per lui nel solo primo set), si perdeva nei soliti errori da momento caldo tra quarto e quinto, mentre Rinaldi, rimaneva il faro a cui aggrapparsi. Da salvare allora il ritorno di Davyskiba, ancora non al massimo, e la prestazione di Sanguinetti.

La partita. Giuliani ributta nella mischia Davyskiba al posto di Gutierrez, reputando quello con Cisterna il match giusto per far fare chilometri al bielorusso. Una Cisterna prevedibile nel gioco al centro di Baranowicz rimane incredibilmente punto a punto e va per prima al set point. Annulla Rinaldi, Buchegger trasforma il 25-24 dopo una grande difesa di Federici poi Gutierrez entra e piazza l’ace del 28-26. Nel secondo Modena domina fino al 25-17 finale, nel terzo i gialloblù partono sotto (anche 9-12) ma impattano e sorpassano con l’ace di Rinaldi sul 20-19. Il punto che sembra preludere a un 3-0 veloce è di fatto la linea di non ritorno del match gialloblù: Modena cede di schianto 20-25, Baranowicz sale mentre De Cecco scende. Nel quarto Cisterna sorpassa sul turno di Baranowicz (17-19), poi Massari rimane in campo un giro di troppo per Rinaldi in prima linea e Cisterna vola 23-25 murando due volte Buchegger. Il tie-break è senza storia, anche se Rinaldi ci prova dopo il 3-8. L’11-15 arriva in fretta.

Alessandro Trebbi