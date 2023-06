"La varietà premiata dai ricercatori"

L’azienda ‘Nino e Marisa’ di Savignano è stata la protagonista del riconoscimento ottenuto per una varietà di ciliegio sviluppata dai ricercatori dell’Alma Mater, l’università di Bologna. Si chiama Grace Star e ha vinto il premio di "Ciliegia più bella d’Italia" nel 2017.

La varietà, insieme alle sette sorelle della serie Star, è stata ottenuta a inizio secolo e, nonostante la giovane età, si è rapidamente diffusa in tutti gli areali di coltivazione del ciliegio in Italia e in Europa, tanto da divenire varietà di riferimento per la parte centrale del calendario di raccolta. "Grace Star – sottolineò a suo tempo il dottor Stefano Lugli - riunisce una serie di pregi agronomici e pomologici, in grado di soddisfare appieno tanto le esigenze dei produttori che le richieste dei mercati e dei consumatori, sempre più orientati verso prodotti esteticamente attraenti e di elevata qualità".