Laminam cresce all’estero e tocca la Spagna: ufficiale l’acquisto dalle quote di Iberstone. L’azienda guadagna altri nove centri logistici

Rafforza la sua presenza sul mercato spagnolo Laminam, azienda ceramica fioranese che ha acquisito, dalla famiglia Zapatero, la quota di controllo di Iberstone (protagonista in Spagna nella distribuzione di lastre Laminam di gran formato e di pietre naturali per la cucina e l’arredo) compiendo un ulteriore passo nel suo percorso di crescita e di internazionalizzazione. In continuità con la precedente gestione, le 9 piattaforme logistiche, tutto il personale e tutti gli asset commerciali di Iberstone sono confluiti nella neocostituita Iberstone Lam di cui Laminam è socio di riferimento e in cui la famiglia Zapatero detiene una quota significativa.

La nuova struttura societaria garantirà dunque una continuità nelle dinamiche commerciali che vedranno sempre Josè Luis Zapatero e il figlio Rubén Zapatero amministratori della società. Gli attuali 9 centri logistici (Barcellona, Valencia, Madrid, Maiorca, Saragozza, Valladolid, Paesi Baschi, Asturie, Gran Canaria) più la rete di distribuzione, assicurano una presenza totale e garantiscono un servizio rapido, puntuale e preciso nella fornitura di lastre a più di mille marmisti. L’accordo rafforza il percorso di crescita internazionale di Laminam.