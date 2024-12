Lapam e Coldiretti : "Al vescovo una statuina che celebra un’artigiana"

Il presidente di Lapam Confartigianato Gilberto Luppi e il direttore di Coldiretti Modena, Marco Zanni, hanno incontrato l’arcivescovo di Modena-Nonantola e Vescovo di Carpi, Mons. Erio Castellucci, per donargli una statuina del presepe, una tradizione che prosegue ormai da anni. In questo 2024, la statuina rappresenta un’artigiana del settore caseario, simbolo della qualità del cibo made in Italy e dei saperi che lo valorizzano. Obiettivo dell’iniziativa è quello di aggiungere al presepe figure che ci parlino del presente ma anche del futuro.

"Quest’anno – sottolinea Gilberto Luppi, presidente Lapam Confartigianato – abbiamo scelto di inserire nel Presepe un’imprenditrice artigiana del settore caseario. Vogliamo celebrare un simbolo della qualità manifatturiera del made in Italy. Con questa figura rappresentiamo il valore del ’bello, buono e ben fatto’ che caratterizza il nostro Paese. La statuina, realizzata in cartapesta dal Maestro presepista Claudio Riso, incarna l’attenzione nella scelta delle materie prime, il rigore nei processi di lavorazione, la certificazione e la tracciabilità dei prodotti. Questi elementi, guidati dall’ingegno artigiano, sono alla base dell’affidabilità, della sostenibilità e dell’eccellenza delle nostre specialità alimentari, prodotte in armonia con le persone e l’ambiente".

"Il settore lattiero caseario rappresenta un’eccellenza del Made in Italy– dichiara Marco Zanni, direttore di Coldiretti Modena – La scelta di dedicare la statuina del presepe a questo settore evidenzia anche il valore sociale e ambientale dell’allevamento italiano e delle migliaia di persone impegnate a combattere, spesso da intere generazioni, lo spopolamento e il degrado dei territori soprattutto in zone svantaggiate".

Il vescovo Erio Castellucci ha ringraziato e ha rilanciato, aprendo alla possibilità di ospitare un approfondimento sui temi caldi del mondo dell’agricoltura, dell’artigianato e del commercio. Ha poi fatto gli auguri per un sereno Natale alle due associazioni. Le statuine sono distribuite su tutto il territorio nazionale e consegnate ai Vescovi delle 226 diocesi.