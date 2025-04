Lapam piange. Elio Palandri

Si svolgeranno lunedì, la chiesa di Piandelagotti, i funerali di Elio Palandri, storico associato e presidente della sede Lapam Confartigianato di Frassinoro, consigliere della categoria Legno e Arredo (svolgeva l’attività di falegname), deceduto l’altro eri all’età di 76 anni. "Un grave lutto per tutta la comunità di Piandelagotti, a cui era legatissimo e per la quale si era instancabilmente speso, e per la nostra associazione", è il ricordo di Carlo Alberto Rossi, segretario generale di Lapam. "In associazione abbiamo conosciuto e apprezzato le sue doti umane e imprenditoriali che sono state fonte di ispirazione", ha affermato Riccardo Baroni, responsabile della sede Lapam di Frassinoro.