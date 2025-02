"L’aria è irrespirabile: c’è puzza di bruciato"

"Negli ultimi mesi, l’aria del nostro paese è diventata particolarmente irrespirabile – scrive il gruppo consiliare ’Progetto Campogalliano’ – soprattutto nelle ore mattutine e serali di tutti i giorni della settimana (circa dalle 18,30 alle 23 la sera e la mattina dalle 6 circa fino alle 8) in quanto caratterizzata da odori nausebondi di plastiche bruciate o non ben definiti scarti bruciati". Una condizione che i consiglieri denunciano in un’interrogazione proposta a Giunta e Sindaco. A chiedere quali azioni il Comune intende attuare sono Andrea Setti e Valeria Palazzo, desiderosi di trovare risposta alle segnalazioni ricevute dai cittadini.

"La qualità dell’aria incide sul benessere della popolazione stessa e sulla sua salute fisica e psicofisica. Eppure ci sono giunte tantissime segnalazioni in merito allo stato dell’aria irrespirabile, segnalazioni che parlano di odori che non sembrano essere dovuti allo smog ma alle emissioni, presumibilmente di industrie e simili. Considerato che questa situazione causa stress, aumenta il rischio di malattia del sistema respiratorio e crea uno stato di malessere ambientale diffuso tra i cittadini e preso atto che il sindaco è anche il responsabile della salute pubblica e massima autorità sanitaria locale, interroghiamo Giunta e sindaco per sapere che azioni hanno messo in atto o hanno intenzione di intraprendere subito per ripristinare lo stato di salute ambientale e la qualità dell’aria che dovrebbe essere una priorità essenziale per tutti". Una questione di urgenza notevole, come sottolineano gli stessi consiglieri: "per noi il benessere e la salute dei cittadini sono al primo posto e devono essere garantiti sempre".