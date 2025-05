Lazarus torna sulla Terra Ricordando lo smemorato

La stagione del teatro Storchi si conclude con l’atteso ritorno di "Lazarus", l’opera rock che David Bowie portò in scena nel dicembre 2015, a poche settimane dalla scomparsa. Da giovedì 15 a domenica 18 la rivedremo nella versione italiana firmata da Valter Malosti con gli stessi protagonisti del debutto di due anni fa, il carismatico Manuel Agnelli (nella foto) e la cantautrice Casadilego, oltre a un cast di altri nove performers e otto musicisti. A più di 50 anni da "L’uomo che cadde sulla Terra", da cui fu tratto l’omonimo film, Bowie in "Lazarus" riprese l’infelice storia del migrante interstellare Newton, costretto a rimanere sul nostro pianeta: un alieno in preda alla depressione e vittima dei suoi fantasmi, come un moribondo che non riesce a morire. Xxx Si aprirà domani anche la 30ª edizione di "Teatro di classe", la rassegna di Ert che porta in scena i giovani delle scuole superiori: domani sera al teatro Cittadella gli studenti del Liceo Muratori - San Carlo in uno spettacolo in lingua francese con scene dal teatro dell’assurdo, poi venerdì 16 al teatro Fabbri di Vignola l’Istituto Paradisi in "Un mistero... tira l’altro", vangeli apocrifi, giullarate e cantastorie medievali. Sabato 17 al teatro Michelangelo di Modena, per il Festival della giustizia penale, "Un’intima verità. Lo straordinario caso dello smemorato di Collegno", un enigma scomodo rivissuto nella drammaturgia di Chiara Padovani.

