L’arte è ’Small’ alla Ranarossa 3.0

Ancora pochi giorni per visitare ’Small’, l’annuale esposizione della galleria ‘Ranarossa 3.0’, al civico 21 di via Montevecchio. La mostra chiuderà, infatti, domenica.

Quest’anno le opere di piccole dimensioni sono realizzate da 18 artisti, di diverse provenienza e modalità espressive. Si tratta di Claudia Aschieri, Milva Bacchelli, Hugo Cardenas, Martina Dalla Stella, Paola Geranio,Cristia Iotti, Marco Lombardo, Lauraballa, Sara Lovari, Daniele Milanesi,Alessandro Monti, Sofia Pedotti, Alfredo Pini, Carlo Alberto Rastelli, Grazia Salierno, Ersilia Sarrecchia, Gaetano Tommasi, Luisa Valenzano e Alberto Zecchini. La mostra offre un’interessante panoramica sull’arte italiana contemporanea. La mostra è aperta da venerdì a domenica dalle 17 alle 19,30. Un ultimo weekend, dunque, per non perdere l’opportunità di scoprire un’esposizione curiosa e davvero da non perdere.

c.b.