’Laundry Heroes’, esistenze disorientate in lavanderia

Debutta mercoledì alle 21 la nuova serie ‘made in Modena’ intitolata ‘Laundry Heroes’ con l’anteprima nazionale gratuita al nuovo cinema Arena in viale Tassoni 8. Per assicurarsi un posto è consigliato prenotare sul sito www.eventbrite.it . Alla serata evento, nella quale sarà proiettata la puntata pilota, parteciperanno attori e troupe. In chiusura, un breve concerto acustico del cantautore Guidoboni, tra i protagonisti dell’ultimo XFactor e autore di una delle canzoni della colonna sonora. Scritta e diretta da Vincenzo Malara, già autore della serie ’Rudi’ (premiata in numerosi festival e oggi presente sulla piattaforma Chili Cinema) ’Laundry Heroes’ è una vera e propria ’dramedy’, una commedia drammatica che mescola ironia, dramma e romanticismo nel contesto insolito di una lavanderia a gettone dove, alla ricerca di un nuovo inizio, si rifugiano Fillo, giovane scrittore tormentato interpretato da Athos Leonardi, e Andromeda (Nicole Soffritti) musicista in erba. In questo microcosmo urbano, altre esistenze ’disorientate’ che proprio nella lavanderia trovano riparo dal caos quotidiano.