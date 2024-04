Lauree in Ingegneria, sessione straordinaria per oltre 400 universitari

Una sessione di laurea straordinaria oggi e domani al Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari (Dief) di Unimore, che porterà al conseguimento del titolo della Laurea 412 nuovi ingegneri: 140 triennali e 272 magistrali.

A laurearsi saranno nello specifico 69 laureandi del corso di Ingegneria Meccanica (41 triennali e 28 magistrali), 155 laureandi di Ingegneria del Veicolo (45 triennali e 110 magistrali), 70 laureandi del corso di Ingegneria Informatica a Modena (21 triennali e 49 magistrali) e 3 laureandi triennali di Ingegneria Informatica della sede Mantova, 20 laureandi di Ingegneria Elettronica (11 triennali e 9 magistrali), 14 laureandi di Ingegneria Civile (7 triennali, 7 magistrali), 24 laureandi di Ingegneria Ambientale (12 triennali e 12 magistrali), 23 laureandi magistrali di Ingegneria dei Materiali e 34 laureandi magistrali del corso di laurea Advance Automotive Engineering. "Dopo la sessione di aprile 2021, in cui vennero proclamati 341 dottori e dottoresse – sottolinea Massimo Borghi (nella foto), direttore del Dief – segniamo un nuovo record con questa sessione che conta ben 412 neo ingegneri. Sono numeri significativi che sottolineano la qualità della nostra offerta formativa e lo sforzo profuso per far fronte alle continue richieste di assunzione dei nostri laureati".

La sessione di laurea è prevista su due giorni: la maggior parte dei laureandi discuteranno e verranno proclamati online oggi mentre i laureandi in Ingegneria Civile ed Ambientale verranno proclamati, sempre oggi presso la sede del Datacenter. Due commissioni della laurea magistrale del Veicolo e due della magistrale di Advanced Automotive Engineering si riuniranno invece venerdì 19 aprile, all’interno del Campus del Dief.