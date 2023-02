L’Ausl trova ’alloggio’ ai sanitari: all’hotel Concordia tariffa speciale

CONCORDIA E MIRANDOLA

Nel Distretto sanitario di Mirandola si intensificano le iniziative del tessuto locale in difesa dei servizi territoriali e dell’ospedale Santa Maria Bianca, volte ad evitare il depotenziamento della struttura. Dopo il comune di Mirandola che nei mesi scorsi ha fatto un bando per l’assegnazione di contributi affitto in favore di personale medico e sanitario, che decida di venire a lavorare nel nosocomio della Bassa, e dell’imprenditore Gian Luca Budri, che ha donato un’automedica al Pronto Soccorso, ora è un’altra impresa, Cpl Concordia, cooperativa multiservizi, a distinguersi. L’azienda rispondendo all’appello dell’Ausl di Modena si è resa disponibile ad applicare tariffe agevolate per gli operatori della sanità nel Concordia Hotel, struttura alberghiera che già in passato aveva ospitato malati covid in isolamento e i primi profughi in fuga dall’Afghanistan. L’azienda multiservizi è stata infatti la prima a partecipare all’avviso di ricerca di strutture ricettive sul Distretto di Mirandola, emesso dall’Ausl per reperire alloggi e servizi di pernottamento a tariffa ridotta da destinare al personale in servizio e in formazione all’ospedale di Mirandola o nei servizi territoriali del Distretto, proveniente da fuori provincia o domiciliato lontano, con una particolare attenzione ai neoassunti e al personale impiegato per turni di guardia attiva. "La sensibilità e l’attenzione di Cpl Concordia vengono da lontano – affermano Angelo Vezzosi, direttore del Distretto di Mirandola, e Giuseppe Licitra, della Direzione sanitaria del Santa Maria Bianca –. Oggi un’ulteriore testimonianza di generosità, di cui siamo grati ancora una volta a Cpl. Queste manifestazioni di attaccamento ai servizi sanitari ci riempiono di orgoglio". "Il nostro Concordia Hotel – fa eco il presidente Cpl Concordia Paolo Barbieri - ritorna alla sua vocazione originaria di struttura alberghiera. Siamo felici di poterci rendere utili offrendo condizioni agevolate per gli operatori sanitari in servizio sul nostro territorio".

Alberto Greco