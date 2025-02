Lavori all’impianto fognario, strada chiusa tre mesi

Disagi in vista per chi deve passare per Ravarino a seguito dei lavori che interessano lo schema depurativo fognario del comune. Da oggi fino a sabato 24 maggio 2025 via Rugginenta sarà chiusa al traffico veicolare e pedonale, eccetto i residenti. La misura è richiesta da Cpl Concordia, cui sono affidati i lavori appaltati da SorgeAcqua, l’azienda consortile partecipata da Ravarino, beneficiaria di 3,5 milioni a fondo perduto sul Pnrr, destinati 2.996.675 per le opere vere e proprie e 503.325 per spese tecniche e imprevisti.

I lavori sono iniziati già a ottobre scorso e si concluderanno con il collaudo nella primavera 2026. L’intervento consiste nell’ampliamento ed adeguamento dell’impianto di depurazione di Rami-Stuffione nel comune di Ravarino, con la dismissione di 3 impianti di depurazione di cui 2, situati nei comuni di Ravarino (Ravarino-capoluogo e Casoni) e 1 nel comune di Nonantola (La Grande), e la realizzazione di circa 4.600 metri di rete fognaria in pressione. Questo ampliamento consentirà di porsi a servizio di una popolazione che passa da 3.000 a 8000 abitanti. "L’opera – spiega il vicesindaco Patrizio Piga – rappresenta un investimento strategico per il nostro territorio, con un impatto positivo su più fronti: ambientale, economico e gestionale. Il Comune non ha dovuto destinare risorse proprie e questo rende il progetto ancora più significativo in termini di sostenibilità economica". SorgeAqua, con la sua esperienza e competenza tecnica, assicura che il progetto venga portato avanti con soluzioni all’avanguardia. "Dal punto di vista ambientale, l’intervento – chiarisce Piga – consentirà di potenziare ulteriormente l’efficienza della rete fognaria e depurativa, migliorando la capacità di gestione e trattamento dei reflui. Inoltre, l’adozione di tecnologie moderne ridurrà le emissioni di CO2 e ottimizzerà il trattamento dei fanghi". "Grazie all’ampliamento della capacità depurativa, – sottolinea Piga – il sistema sarà in grado di servire una popolazione più ampia, garantendo maggiore affidabilità e minori costi di manutenzione nel lungo periodo". Il tratto interessato alla chiusura va dall’incrocio con via D. Giambi fino alla rotatoria con cia Dante Alighieri (circa 1,5 km) dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 19.30, mentre il sabato e la domenica il traffico sarà consentito. In ogni caso sarà predisposta apposita segnaletica per le deviazioni del traffico. Si invitano i cittadini a prestare attenzione e a seguire le indicazioni sul posto.

Alberto Greco