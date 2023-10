Lavori di asfaltatura sul ponte Samone, scatta il senso unico alternato

Oggi si transita a senso unico alternato con semaforo sul ponte di Samone sul fiume Panaro, lungo la strada provinciale 26 tra Pavullo e Guiglia, a causa di lavori di rifacimento del manto stradale. In particolare, per consentire l’esecuzione dei lavori, sul ponte è istituito il senso unico regolato da semaforo, attivo nelle ore diurne, oltre al limite di velocità massimo di 30 chilometri orari con divieto di sorpasso e il limite di portata a massima di 44 tonnellate. A seguito del crollo di parte della struttura, avvenuto il 6 dicembre 2020, sul ponte è stato eseguito un intervento di ricostruzione della pila crollata e degli archi, sono stati rifatti i muri in pietra, nel rispetto della tipologia originaria architettonica del ponte e i parapetti ai lati della sede stradale, oltre al rinforzo di tutta la struttura. Il ponte di Samone fu realizzato dalla Provincia nel 1947 sulle pile del ponte ottocentesco distrutto durante la guerra, ed entrato in servizio solo agli inizi del secolo scorso.