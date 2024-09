Lavori in via Peschiera, le famiglie traslocano

L’amministrazione comunale ha incontrato le famiglie che abitano in via Peschiera, al civico 22 e 26. Lo stabile, di edilizia residenziale pubblica, ha la necessità di un’importante e radicale opera di ristrutturazione, che non permette alle famiglie di continuare ad occuparlo. Parliamo di sedici abitazioni, otto delle quali già vuote, le altre suscettibili, a breve, di trasloco a causa di criticità strutturali, note peraltro da tempo. Già la precedente amministrazione aveva ipotizzato la necessità di trasferire le famiglie che occupano oggi gli alloggi altrove, in attesa di capire come intervenire sullo stabile la cui ristrutturazione comporta una spesa che si attesta attorno al milione di euro, cominciando ad interessare del problema Acer, che ha messo a disposizione altri alloggi con i quali ‘surrogare’ quelli che verranno ‘vuotati’. "Siamo soddisfatti – dice l’ex vicesindaco Alessandro Lucenti – che la nuova giunta abbia dato corso al piano che avevamo elaborato". La vicenda, infatti, viene da lontano, ma si avvia a conclusione: l’amministrazione comunale, in accordo con Acer, ha quindi trovato nuove collocazioni, adeguate alle esigenze dei singoli nuclei familiari. L’assessore alle Politiche abitative e al diritto alla casa Maria Savigni, insieme ai responsabili di Acer e i tecnici dell’Amministrazione, ha già illustrato agli abitanti della palazzina la necessità di procedere allo svuotamento dell’edificio, e ha proposto le nuove collocazioni. "Lo stabile – ha detto Savigni – aveva da tempo evidenziato importanti criticità, che ci impongono questa decisione non semplice. Non è facile imporre a dei nuclei familiare un trasferimento obbligato, però non potevamo rimandare questi traslochi, che saranno completati entro il mese di settembre. Abbiamo garantito – puntualizza l’assessore – a tutte le famiglie una collocazione che fosse in linea con le loro esigenze, e i servizi comunali, insieme ad Acer, forniranno l’aiuto necessario a quanti dovessero farne richiesta".

Le famiglie, in questi giorni, vengono accompagnate nei sopralluoghi alle nuove residenze, "e – aggiunge Savigni - saranno assistite sia nelle pratiche di trasferimento delle utenze, sia nel trasloco, che sarà fatto a costo dell’Amministrazione e con il supporto dei servizi sociali". Il patrimonio abitativo ERP presente a Sassuolo e gestito da Acer in virtù della concessione con SGP valida fino al 2028 conta, oggi, 485 alloggi, 408 dei quali affittati: ai 77 tuttora non disponibili per diversi motivi si aggiungono quindi gli otto di via Peschiera, attestando al 20% la percentuale degli alloggi Erp indisponibili.

Stefano Fogliani