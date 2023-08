Lavori, stop ai treni per potenziare la linea

Anche la stazione dei treni di Carpi rientra tra gli importanti interventi di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulla linea Modena - Mantova, che Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS) eseguirà da mercoledì 16 a martedì 22 agosto. Oltre alla stazione della città dei Pio, anche il tratto compreso fa Suzzara e Quattro Ville sarà interessato dalle opere. Come fa sapere Rete Ferroviaria Italiana, per consentire i lavori la circolazione ferroviaria sarà sospesa e i treni regionali sostituiti con un servizio di bus fra le stazioni di Mantova e Modena. Nello specifico, tra gli interventi previsti vi sono "l’impermeabilizzazione di due ponti (con la posatura di una apposita guaina, attività che renderà necessaria la temporanea rimozione dei binari e del pietrisco della massicciata), la manutenzione di un terzo ponte e, per quanto riguarda direttamente la nostra città, la demolizione e successiva ricostruzione del ponte a travi in acciaio incorporate nei pressi della stazione ferroviaria di Carpi, dove sarà effettuato il rinnovo del secondo binario per circa 900 metri".

I lavori poi proseguiranno fino al 12 settembre con attività concentrate nelle ore notturne e ridotte ripercussioni sulla circolazione dei treni. L’investimento complessivo da parte di RFI è di circa due milioni di euro.

"E’ decisamente un’ottima iniziativa che Rete Ferroviaria Italiana abbia disposto questi interventi di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulla linea Modena – Mantova – commenta Angelo Frascarolo, presidente del Comitato Utenti Ferrovia Modena-Carpi-Mantova – una linea decisamente martoriata. Certo, stupisce molto il fatto che la Regione non abbia previamente avvertito i vari comitati di pendolari che sono le ‘casse di risonanza’ per tutti gli utenti, ovvero i diretti interessati, e che si debbano imparare queste notizie dalla stampa.

La Regione, committente dei servizi, deve minimizzare al massimo i potenziali e inevitabili disagi e proprio in questa ottica avrebbe dovuto preannunciare per tempo questi interventi, per consentire ai viaggiatori di organizzarci". "A febbraio di quest’anno – prosegue Frascarolo – ci è stato mandato il programma annuale delle interruzioni e limitazioni delle linee di tutta la Regione causa lavori. Ma di questi interventi non c’è alcuna traccia. Non solo: giovedì scorso abbiamo incontrato il dirigente TPer per la questione del ‘biglietto digitale regionale’ e non ci è stato detto nulla dell’imminente lavoro anche su Carpi, questo ci stupisce molto".

Maria Silvia Cabri