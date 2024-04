Lavori, stop al treno per Bologna : "La modifica scatterà da giugno"

Si prevede un’altra estate di disagi (e non sarà l’unica) per gli utenti del servizio ferroviario Vignola-Bologna. Come è avvenuto lo scorso anno, e come probabilmente capiterà anche nel 2025, pure quest’anno il servizio sarà soppresso dalla seconda settimana di giugno, quando chiuderanno le scuole, fino almeno alla prima settimana di settembre. A darne notizia è Maurizio Quartieri, presidente dell’associazione di utenti "In prima classe per Bologna-Vignola", che rileva tra l’altro: "Ormai è quasi un appuntamento fisso: anche l’estate 2024 vedrà la chiusura della ferrovia Bologna-Vignola per lavori.

Questa volta, tuttavia, è una notizia dal sapore "agrodolce" perché, se è vero che la chiusura si è resa necessaria per il rifacimento di un tratto ammalorato di massicciata tra Ponte Ronca e Via Lunga, saranno avviati contemporaneamente lavori propedeutici il raddoppio del binario tra le stazioni di Casalecchio Garibaldi e via Lunga, che proseguiranno poi anche nell’estate 2025. La ripresa degli investimenti sull’infrastruttura della Casalecchio G.-Vignola da parte della Regione è certamente una buona notizia, ma si dovrà convivere con i disagi, primi fra tutti quelli derivanti dalla sostituzione dei treni con i servizi bus.

Questa rappresentanza chiede nuovamente ai soggetti interessati il massimo sforzo affinché agli inevitabili disagi del viaggio in bus non si aggiungano quelli per i ben noti disservizi che in passato hanno contraddistinto spesso il servizio bus sostitutivo. Per evitare il sovraffollamento dei mezzi nelle ore di punta, inoltre, si chiede di potenziare alcuni servizi su gomma già in essere. Ma i disagi quest’estate non finiranno con il termine dei lavori. In occasione del cambio orario di giugno, infatti, i servizi delle tratte Bo-Porretta e Bo-Vignola subiranno importanti modifiche dell’orario ferroviario. Ancora una volta, quindi, le esigenze dei cittadini-utenti vengono messe in secondo piano, costringendoli a modificare l’organizzazione della propria giornata".

Marco Pederzoli