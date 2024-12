Le opere di Caneve esposte a Lione fino al 22 maggio

Sono sedici le opere dell’artista Marina Caneve, già in mostra in città nei mesi scorsi ed entrate nella Collezione Galleria Civica gestita da Fondazione Ago, esposte nella sua personale al Centro d’Arte Contemporanea di Saint-Fons, nella metropoli di Lione, fino al 22 maggio. L’allestimento è nell’ambito di un’iniziativa, promossa dall’Institut Culturel Italien, che prevede proprio oggi anche la presentazione del progetto ’On the ground Among the Animals’ con la partecipazione di Daniele De Luigi, il curatore della mostra modenese ’A terra tra gli animali’.