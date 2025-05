Lega: "Al via le camminate per la sicurezza"

A Vignola, entro la prima metà di maggio, arriveranno le "Camminate per la sicurezza" organizzate dalla Lega. Ad annunciarlo sono stati rispettivamente il responsabile organizzativo provinciale del Carroccio ed ex consigliere comunale, Tullio Ori, assieme al commissario della sezione di Vignola e consigliera comunale in carica, Barbara Badiali. "Anche da alcuni fatti emersi dalla cronaca recente – spiega Ori – si evince che Vignola è tutt’altro che tranquilla dal punto di vista della sicurezza. Per questo, come Lega, abbiamo deciso di intraprendere quelle che abbiamo ribattezzato "Camminate per la sicurezza".

Inizieremo con una quindicina di volontari, ma chi si vorrà aggregare naturalmente sarà il benvenuto. In orario serale, indicativamente dalle 19 fino alle 23 – 23,30, andremo in giro a piedi in varie zone di Vignola, per sorvegliare la situazione e segnalare eventuali anomalie alle forze dell’ordine. Vogliamo insomma creare un presidio di sorveglianza attivo, dal centro a diverse altre zone, e fare di queste Passeggiate un vero e proprio appuntamento fisso. La nostra, infatti, non vuole essere un’azione estemporanea, dettata dal momento, ma vuole diventare un appuntamento strutturale e organizzato tra vari volontari. Per rimanere in contatto tra noi creeremo una pagina sui social, che chiameremo appunto Camminate per la sicurezza, e qui forniremo tutti i dettagli di volta in volta agli interessati a partecipare".

La consigliera Badiali aggiunge: "Questa iniziativa nasce a seguito del congresso nazionale che, come Lega, abbiamo avuto a Firenze per l’elezione del segretario Salvini. Visiteremo durante le nostre passeggiate anche diversi locali di Vignola e ci differenzieremo rispetto al cosiddetto "Controllo di vicinato" per alcuni aspetti: il controllo di vicinato, infatti, si concentra attualmente su zone ben precise della città e indica auto o persone sospette. Noi, invece, percorreremo diversi luoghi della città, andando a sorvegliare diverse situazioni e denunciando eventuali anomalie alle forze dell’ordine".

Infine, ancora Ori aggiunge: "La nostra vuole essere un’iniziativa aperta alla città e a tutti i cittadini: a brevissimo comunicheremo la data della serata in cui faremo la prima camminata, poi appunto chi si vorrà aggregare sarà il benvenuto. Secondo noi, emergeranno diverse situazioni da segnalare alle forze dell’ordine".

Marco Pederzoli