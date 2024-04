Lez Servizi seleziona un facchino part time

Lez Servizi, società a responsabilità limitata semplificata di Carpi, ha avviato la ricerca di un facchino che esegua attività di carico e scarico merci, ma anche di preparazione degli ordini. I candidati dovranno avere conseguito la patente categoria B. Alla persona assunta sarà offerto un contratto a tempo determinato 12 mesi con orario dalle 8 alle 12, part-time 20/25 ore settimanali. Inoltre, il Centro per l’Impiego segnala che si sta cercando localmente 1 badante preferibilmente con esperienza per assistenza ad un uomo non autosufficiente. La persona da assumere si dovrà occupare sia della gestione della casa che della cura e igiene della persona assistita. E’ preferibile che la persona da assumere sia in possesso della patente B. Inviare le domande entro il giorno 18/04/2024 tramite il portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe