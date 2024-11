Lezione col prof Pievani, filosofo della biologia

Un ospite di primissimo piano per gli incontri di "Storie. Antropologia dell’immagine".

Domani sera alle 20.30 al Nuovo Cinema Corso di Finale Emilia interverrà il professor Telmo Pievani, filosofo della biologia, esperto di teoria dell’evoluzione e noto divulgatore scientifico, docente all’Università degli studi di Padova e attualmente visiting scientist all’American Museum of Natural History di New York.

Da sempre si occupa dei temi più connessi alla realtà ambientale e sociale, e sta portando nei teatri anche uno spettacolo, "Nomadic - canto per la biodiversità", ideato con Gianni Maroccolo: le animazioni e le immagini che accompagnato la narrazione in musica sono state realizzate da Michele Bernardi, regista e animatore finalese, insieme con Marco Cazzato.

Per il professor Pievani questo è il primo di due appuntamenti nella nostra provincia. Lunedì 25 alle 20.45 al Cinema Corso di Carpi sarà ospite delle rassegne "Ne vale la pena" e "Carpi in scienza" e dialogherà con Pierluigi Senatore.

Presenterà in particolare il suo libro più recente, "Tutti i mondi possibili. Un’avventura nella grande biblioteca dell’evoluzione": intrecciando scienza, filosofia e letteratura, Pievani ci guida attraverso Babele per mostrarci quanto sia vasto e sconosciuto il mondo del possibile che non si è ancora realizzato.

s.m.

Intervista in Qn