Limidi, nel week end si ricorderanno i Fatti d’Arme del ’44

Quest’anno Soliera celebra l’80° anniversario dei Fatti d’Armi di Limidi del novembre 1944, uno dei rari esiti positivi e non cruenti della lotta di Resistenza che vide la liberazione, all’ultimo momento, dopo un concitato negoziato tra partigiani e tedeschi, di decine di civili destinati alla fucilazione. Sabato 23 alle 10.30 nel piazzale della parrocchia di S. Pietro in Vincoli, a Limidi il trekking storico dal titolo “Le voci della Resistenza”. Domenica alle 9.30 nella chiesa di San Pietro in Vincoli si celebra la messa.