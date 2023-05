L’inglese è ormai un pilastro per tutti

La lingua inglese è uno dei pilastri fondamentali per la vita di tutti i giorni e la sua diffusione vive un aumento sempre più capillare. Al giorno d’oggi la comunicazione tra persone di nazionalità diversa è ormai diventata fondamentale per qualsiasi tipo di questione, dal viaggiare, al trovare nuove opportunità di lavoro all’estero o semplicemente per potersi capire con gente che viene da ogni parte del mondo. Per questo ci si trova a studiare una lingua che ormai è universale.

L’inglese moderno si è iniziato a diffondere sin dal ’500, grazie al vasto sviluppo coloniale dell’Inghilterra in quasi un quarto del mondo. Questo ha fatto sì che gran parte degli Stati, una volta sottomessi, adottassero come lingua ufficiale proprio quella dei colonizzatori o dei loro funzionari.

L’inglese sta dunque diventando una lingua sempre più comune perché viene privilegiata dagli ambiti ’più recenti’ e in forte sviluppo, come quello degli affari, della tecnologia, della scienza e dell’intrattenimento.

Inoltre, molte delle più importanti aziende globali hanno individuato l’inglese come la lingua più comoda ed efficace per comunicare sul luogo di lavoro. I soggetti che si interessano maggiormente all’apprendimento di tale lingua spesso svolgono attività online, rivolte a un pubblico internazionale, come blogger, giornalisti o qualsiasi impiegato nell’ambito della pubblicità e del marketing.

Altre professioni che ne richiedono un’ottima padronanza sono poi quelle legate al turismo e agli spostamenti internazionali, in particolare nelle città più visitate; è il caso di coloro che lavorano nel settore dei trasporti, delle guide, dei traduttori.

Non va tralasciato che l’inglese può aprire tante possibilità anche non lavorative per i giovani, come il programma ’Erasmus’ che prevede un periodo di studi all’estero: un sogno per noi ragazzi.

Tramite questa lingua si possono fare nuove amicizie e soprattutto si riesce a comunicare con chiunque, o quasi. Diversamente dall’italiano, questa lingua è fluida e non presenta molte difficoltà grammaticali. Sin dalle elementari ci insegnano questa lingua, dando più possibilità al nostro futuro. Alcune scuole medie, oltre alla lingua inglese, insegnano anche il francese o lo spagnolo.

La nostra scuola, invece, insegna solo l’inglese ma in modo potenziato. Secondo noi è più importante imparare bene una lingua parlata ovunque, piuttosto che altre meno diffuse a livello internazionale. Speriamo che questo ci apra tante nuove strade e opportunità in giro per il mondo.

Classe 2°