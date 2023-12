"L’inquinamento esiste e viene dalla discarica"

L’Osservatorio civico ‘Ora tocca a noi’ ha sempre sostenuto che l’inquinamento dell’area dove sorge la discarica è dovuto proprio all’impianto. Ora, arrivano ulteriori elementi a supporto di questa tesi. A comunicarlo è lo stesso Osservatorio, citando un documento protocollato dall’amministrazione qualche mese fa. "Nel settembre di quest’anno – spiega il portavoce Maurizio Poletti – al Comune viene inoltrata da Feronia una relazione dal titolo: "Interventi di sigillatura della attuale rete di gestione del percolato e predisposizione di un nuovo sistema di rilancio".

Leggendo il documento, emergono una quantità impressionante di errori tecnici e valutazioni sbagliate che sono alla base di quello che è veramente successo in tutti questi anni. Il percolato (liquido altamente inquinante che si produce quando l’acqua piovana venendo a contatto con i rifiuti ne raccoglie le scorie) non è stato mai correttamente captato provocando l’inquinamento delle acque di falda. Analizzando il documento, emerge che i nuovi pozzi verticali, i vecchi esistenti e in generale tutto il sistema di gestione realizzati per l’allontanamento della sostanza prodotta dalla discarica, non è mai stato efficace e non è stato captato dal sistema di collettamento esistente provocando gravissimi scenari di contaminazione. Infatti, dalla relazione si evince che sono state riscontrate rotture nel sistema di raccolta esistente con rischio di potenziale inquinamento da percolato. Come se non bastasse, i nuovi pozzi verticali costruiti per l’allontanamento del percolato prodotto dalla discarica Feronia1 sono stati posizionati nelle zone più depresse dei lotti dell’impianto, dove il liquido fluisce per gravità generando il maggiore accumulo. Anche da questo ulteriore elemento è chiaro che il sistema di captazione del percolato fin qui esistente è stato inefficiente e completamente sbagliato non avendo nemmeno previsto le zone di maggiore concentrazione di questo liquido inquinante. Da queste considerazioni tecniche emergono una sequela impressionante di errori e valutazioni sbagliate che hanno provocato questo disastro ambientale. È ora che Hera/Feronia e Arpae vengano allo scoperto e dicano davanti all’opinione pubblica che l’unica causa di questo inquinamento è la discarica. Di fronte a questa nuova scoperta, siamo certi che le autorità giudiziarie faranno emergere la verità".

Angiolina Gozzi