L’ispettore Ricci in Procura: stage per affinare la lotta ai reati

C’era anche l’Ispettore Emilj Ricci, della Polizia Locale di Sassuolo, tra gli ufficiali di Polizia Giudiziaria che lo scorso 28 luglio hanno ricevuto dalla Procura della Repubblica di Modena l’attestato di frequenza dello stage formativo. La Procura ha da tempo attivato protocolli di intesa per lo svolgimento di un percorso di formazione permanente per ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, appartenenti alle Polizie Locali della provincia. Tra gli obiettivi di questa iniziativa vi è certamente quello di rafforzare l’ampliamento delle conoscenze e delle competenze in materia di Polizia Giudiziaria del personale della Polizia Locale, fornendo altresì supporto agli uffici della Procura. In particolare, scrive la Procura, si tratta di "implementare le competenze e le conoscenze delle procedure che governano gli uffici requirenti e ottimizzare le fasi di raccolta delle fonti di prova relative ai reati ai fini dell’efficacia probatoria nelle fasi del giudizio. Il tutto mediante la puntuale applicazione delle normative procedurali vigenti comprese quelle recentemente introdotte dalla ‘Riforma Cartabia’".