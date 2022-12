Lite in famiglia, spuntano quattro coltelli e cocaina

Sono intervenuti a seguito di una segnalazione per una lite in famiglia: quando sono arrivati hanno trovato l’uomo in possesso di 4 coltelli da cucina e 26 grammi di cocaina. La compagna risultava visibilmente sotto choc e ferita. L’intervento dei carabinieri ha sicuramente evitato che la situazione degenerasse e l’uomo, un 42enne di Pavullo, è stato arrestato con le accuse di lesioni personali aggravate, detenzione e spaccio di droga e porto di strumenti e oggetti atti ad offendere. L’episodio è accaduto mercoledì sera a Pavullo quando appunto i carabinieri sono intervenuti a seguito di una segnalazione che indicava una lite violenta all’interno di un’abitazione del paese. Una volta all’interno il 42enne è stato appunto trovato in possesso dei quattro lunghi coltelli, coi quali avrebbe potuto ferire la donna, precedentemente sottoposta ad una violenta aggressione. Non solo: il 42enne nascondeva in casa anche le dosi di polvere bianca. Nei suoi confronti sono scattate le manette. Denunciato nel contempo, per detenzione ai fini di spaccio di droga un 28enne non direttamente coinvolto nella vicenda ma in contatto con l’arrestato: il giovane è stato trovato in possesso di 55 grammi di hashish e 3 di marijuana.

v. r.