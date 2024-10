"Lo scenario sta migliorando"

"La raccolta differenziata è una questione importante e prioritaria e va fatta con grande responsabilità – le parole del modenese Mauro Alberti –. La gente che non ha misura e non rispetta le regole, purtroppo, si trova dappertutto e ovunque, ma in generale quello che ho notato negli ultimi tempi è che le cose finalmente inizino a funzionare: si sta prendendo l’abitudine a buttare i rifiuti nel modo giusto. Questo è un aspetto importante perché se ogni persona inizia a comportarsi correttamente sono gli stessi cittadini a trarne beneficio, in quanto la città gode così di maggior decoro".