L’omaggio napoletano in memoria di Luciano

E mentre si attende la nascita del "Belcanto Festival", i prossimi mesi saranno costellati di attività e di appuntamenti di rilievo. A partire da mercoledì 6 settembre, 16° anniversario della scomparsa del tenorissimo, quando – per iniziativa della Fondazione Pavarotti – al teatro Comunale il celebre cantautore Eduardo De Crescenzo, insieme al pianista Julian Oliver Mazzariello, ci accompagnerà nella storia della canzone napoletana, "un repertorio che il Maestro ha amato e ha valorizzato lungo tutta la sua carriera", osserva Luca Lelli della Fondazione. Al concerto parteciperanno anche giovani promesse del bel canto. I biglietti gratuiti saranno distribuiti al Comunale dal 28 agosto.

Martedì 12 settembre, sempre al Comunale, Raina Kabaivanska terrà una lezione aperta al pubblico con i suoi allievi della masterclass in tecnica vocale e il pianista Paolo Andreoli. Venerdì 15, durante il Festival Filosofia, "Modena Città del Belcanto" proporrà un evento dedicato a Beethoven e Schubert con le ‘parole’ di Sandro Cappelletto, la voce del soprano Aida Pascu e l’Orchestra del Conservatorio Vecchi Tonelli diretta da Fabio Sperandio. Grande attesa per "L’Elisir d’amore" di Donizetti, fra i titoli più amati di Luciano e Mirella, che verrà proposto in una coproduzione del Comunale il 22 e 24 settembre: protagonisti saranno Giuseppe Infantino, Tamar Otanadze, Antimo Dell’Olmo, Maria Smirnova e con loro, nelle vesti di Dulcamara, Simone Alberghini, baritono di fama internazionale. Questa versione dell’Elisir – annuncia il maestro Sisillo - ha uno sguardo contemporaneo e si ispira ai movimenti giovanili dei ‘Fridays for future’: Adina, che vedremo vestire una cerata come Greta Thunberg, riuscirà a dominare il venditore di fumo Dulcamara. Sabato 23 settembre, nel ridotto del teatro, una conferenza dedicata a Mirella Freni (con Leone e Micaela Magiera, il critico musicale Alberto Mattioli e musicologi e docenti dell’università di Angers e della Sorbona di Parigi) prenderà spunto dalla lectio magistralis che il soprano tenne all’università di Pisa nel maggio 2002.

Fra gli altri appuntamenti, il 6 ottobre il concerto dei giovani talenti con l’Orchestra giovanile della Via Emilia, il 7 ottobre in Sant’Agostino la corale Rossini nella "Messa di Gloria" di Mascagni, con l’Orchestra Città di Ferrara diretta da Luca Saltini, e fra i solisti il tenore Gianni Coletta. Poi il 12 e 13 novembre (in collaborazione con "Appennino InCanto") il "Don Pasquale" di Donizetti... a misura di bambino. Il 12 dicembre il Belcanto modenese volerà a Lione per un concerto con Aida Pascu e Davit Tkhelidze, insieme all’affermato tenore Matteo Lippi, allievo di Mirella Freni, e alla pianista Francesca Pivetta, già assistente dei corsi del soprano. E per chiudere, il 20 dicembre, il concerto degli allievi della masterclass di Raina Kabaivanska.

Stefano Marchetti