L’omaggio ’Regina Coeli Laetare’. La Corale Pancaldi con due soprani

È un omaggio alla Madonna nel mese mariano il concerto ’Regina Coeli Laetare’ che la Corale Evaristo Pancaldi, diretta da Luca Colombini, terrà questa sera alle 20.30 nella chiesa di Sant’Agostino. Alla formazione corale si uniranno le voci soliste dei soprani Maria Francesca Rossi (in foto) e Angelica Milito. Saranno accompagnati dal Quartetto d’archi ‘Art Ensemble’ (con Paolo Fantino ed Elena Fratti, violino, Filippo Chieli, viola, e Antonio Braidi, violoncello), insieme a Giancarlo Patris, contrabbasso, Patrizia Vezzelli, flauto, Isabella Consoli, oboe, Elisabeth Milito, arpa, e Simone Guaitoli, pianoforte. Il programma spazierà fra brani di ispirazione sacra, dalle ’Ave Maria’ di Elgar e di Rutter (per coro e ensemble), fino all’Infiammatus dallo ’Stabat Mater’ di Rossini (per soprano, coro e ensemble) e all’Ave Maria’ di Mascagni (per soprano ed ensemble). Il concerto sarà concluso da un ’Regina Coeli’ composto dal maestro Colombini. L’iingresso è libero.

s.m.