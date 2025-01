L’orefice Massimo Gibellini va in pensione. Un attestato per celebrare il suo lavoro

Il 31 dicembre scorso è andato in pensione Massimo Gibellini, storico artigiano orafo vignolese. A darne notizia, tra gli altri, è stato lo stesso Comune di Vignola, che sulla propria pagina Facebook ha pubblicato la visita alla bottega di Gibellini fatta proprio nell’ultimo giorno dell’anno dalla sindaca, Emilia Muratori, e dall’assessore al commercio, Niccolò Pesci. Muratori e Pesci hanno infatti consegnato allo storico artigiano vignolese un attestato per ricordare i suoi 44 anni di lavoro nella bottega in Corso Italia. "L’attività – spiegano dal Comune - fu fondata dal padre Faustino che aprì la bottega orafa proprio il 31 dicembre 1961. Massimo, dall’80, ha fatto tutto l’apprendistato con il padre e ha imparato un mestiere che, purtroppo, però, oggi nessun giovane è stato interessato ad apprendere". Al post pubblicato sul profilo social del Comune, è seguita una pioggia di commenti che si congratulano con Gibellini per la grande professionalità che ha sempre dimostrato in tanti anni di carriera. "Complimenti a questo professionista – scrive una cittadina - bravissimo e gentilissimo. Ancora una volta se ne va un pezzo di Vignola ne rimarranno ricordi e nostalgia di uno spaccato del centro vignolese". Un’altra utente aggiunge: "Una grande perdita per la comunità, per la sua arte, la sua dedizione al lavoro e il sorriso sempre pronto! Che l’anno nuovo ti porti tantissime soddisfazioni in tutto quello che comincerai a fare e un pizzico di fortuna non guasta mai!". E ancora: "Sono contenta per lei e le auguro buona vita ma mi dispiace moltissimo perché è una perdita importante per Vignola".

m.ped.