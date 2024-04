L’organizzazione delle cure palliative

Come sono organizzate l’assistenza e le cura palliative a domicilio nel Distretto sanitario di Pavullo? Il tema è al centro di un incontro in programma oggi, dalle 14 alle 14.45, presso la Sala R.Rubbiani dell’Ospedale di Pavullo (terzo piano, ingresso viale Martiri). L’appuntamento è inserito nella serie di incontri dal titolo ‘45 minuti con’, che vede protagonisti i professionisti dell’Azienda USL di Modena e i vari servizi attivi sul territorio: a raccontare dell’assistenza domiciliare sarà in questo caso Barbara Fogliani accompagnata da alcuni operatori. Nel Distretto di Pavullo la rete di assistenza presso le abitazioni dei pazienti più fragili assume ancora più importanza, viste le caratteristiche del territorio montanaro e la difficoltà per i cittadini, soprattutto i più anziani, a spostarsi e raggiungere i presidi sanitari principali. La rete del Distretto di Pavullo ha visto negli anni un rafforzamento e una copertura di pazienti sempre maggiore: nel 2023 sono stati quasi 1400 i pazienti (1378 per l’esattezza) seguiti dall’assistenza domiciliare infermieristica. L’assistenza domiciliare del Distretto pavullese può contare su 11 infermieri.