"Lotta alle baby gang e più spazi per noi"

Lo aveva detto già nel momento dell’ufficializzazione della sua candidatura a sindaco per il centro destra: "I giovani saranno una priorità nell’ambito del nostro programma elettorale". E ieri, la candidata Annalisa Arletti, ha dato concretezza alle sue parole, ricevendo dalle mani dei componenti di Gioventù nazionale Carpi, movimento giovanile di Fratelli d’Italia, un documento contenente proposte, che entrerà a fare parte del programma del centro destra per quanto concerne la parte dei giovani. "Questo è il risultato del lavoro di mesi fatto a stretto contatto con questi giovani – ha proseguito la Arletti -. Ci siamo messi in ascolto per comprenderne le necessità e la loro visione della Carpi del futuro, e dobbiamo stringere con loro un patto che consenta ai giovani di crescere insieme alla città". Undici sono le esigenze espresse nel documento, presentato dal responsabile Francesco Natale insieme a Tommaso Casolari, studente universitario, Matteo Terzilli, studente del liceo Fanti, e Filippo Rossini, del Da Vinci (tutti sotto i vent’anni): i quattro nomi che saranno anche nella lista dei 24 candidati al Consiglio comunale di Fratelli d’Italia. Insieme a Matteo Malvezzi e Matteo Cavani, i ragazzi hanno puntato molto sul tema sicurezza: "Chiediamo innanzitutto maggiori presidi nei luoghi di ritrovo delle baby gang – ha esordito Natale -. Tutti sanno quali sono questi posti, la sinistra apra gli occhi, e più controlli nei parchi pubblici noti per degrado, spaccio e abuso di alcolici". Rilevante anche il tema studio e viabilità, sottolineato da Casolari: "Spazi studio nelle vicinanze delle scuole, orari prolungati per la biblioteca e apertura la domenica e rimodulazione delle postazioni", ma anche una "riorganizzazione del trasporto pubblico – ha aggiunto Rossini - perché non si debbano impiegare 45 minuti per raggiungere da Cibeno la zona scolastica di via Peruzzi. Maggiore frequenza e migliore gestione dei percorsi", come il ripristino e potenziamento del servizio ‘Taxi anch’io’ per raggiungere in sicurezza i luoghi del divertimento.

"Chiediamo di avere vere e proprie piste ciclabili e non ‘macchie rosse’ disegnate per terra – ha precisato Terzilli – con percorsi rialzati e sicuri anche in centro. In merito allo sport, i giovani hanno bisogno di altre attrezzature nei parchi pubblici, e di un reale palazzetto dello sport, che possa ospitare ogni tipo di evento e squadre di tutte le categorie ". Ancora: creazione di una carta giovani comunale che permetta sconti per cultura, cinema, libri, e trasporti senza Isee, pianificazione sistematica di eventi in piazza, maggiori parcheggi, e tavoli da pic nic nel parco Piersanti Mattarella, "per consentire a chi non rientra a casa a pranzo di potersi fermare per mangiare senza spendere sempre in consumazioni". "Se la politica si interessa di noi giovani – ha affermato Natale – noi dobbiamo interessarci di politica. E lo facciamo per vocazione, per cambiare al meglio la nostra città, pur restando conservatori su quello che di positivo è stato fatto". Casolari, nello spiegare l’origine della scelta di mettersi in gioco in questo campo, ha fatto riferimento alla politica nazionale: "Ho sempre avuto idee di destra, con Giorgia Meloni hanno assunto anche un volto". Annalisa Arletti ha ricordato la sua stessa militanza già da ragazzina, sottolineando come "la destra ha sempre avuto una certa presa sui giovani, anche a Carpi, sia pure tenendo conto delle difficoltà. La presenza di ragazzi e ragazze ha funzionato da stimolo al partito, anche su temi scomodi".

Maria Silvia Cabri