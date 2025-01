’Luciano e Mirella sempre nel cuore’, il recital

Fratelli di latte e grandi amici, Luciano Pavarotti e Mirella Freni sono stati straordinari (e indimenticabili) protagonisti della storia della lirica. E sarà proprio dedicato a loro il recital ’Luciano e Mirella sempre nel cuore’, in programma domani alle 16.30 all’auditorium Rossini di via Borri 6, per iniziativa della Società del Sandrone, in collaborazione con il circolo lirico Mirella Freni.

Alla ribalta saranno il tenore Samuele Bellingeri e il soprano Federica Di Rocco, accompagnati al pianoforte dal maestro Luca Saltini. Si ascolterà anche il duo ’Tra le note’ con il soprano Angelica Milito e l’arpista Elisabeth Milito. Presenterà lo spettacolo Alessandro Galli, in compagnia del sempreverde tenore Giorgio Pederzoli, e interverrà anche la Famiglia Pavironica per portare gli auguri di buon anno a tutti gli spettatori.

Si terrà anche una lotteria di beneficenza che metterà in palio anche opere dello scultore Tomaso Bonantini, recentemente scomparso, e della pittrice Rita Bonantini. L’ingresso al concerto (posto unico) è di 15 euro.

Stefano Marchetti