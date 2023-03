’Lucio vs Lucio’, genialità a confronto

’Lucio vs Lucio’, la genialità diversa di Dalla e Battisti a confronto in uno spettacolo tra canzoni e racconto, portato in scena da un gruppo tutto modenese. ’Lucio Vs Lucio, le 24 ore che sconvolsero la musica italiana’ è lo spettacolo musicale che racconta la diversità, il genio, e le canzoni di Lucio Dalla e Lucio Battisti, due artisti geniali quanto diversi. Un percorso che combina narrazione e musica in grado di risvegliare emozioni in chi li ha amati e suggestioni in chi desidera capire quanto i due artisti abbiano donato, e cambiato, la musica italiana. Sul palco, questa sera per ‘la prima’ dello spettacolo in programma alle 21 al teatro Marcello Mastroianni di San Martino Siccomario, Pavia, un gruppo tutto modenese: Belinda Gigliuto – Voce, Norman Nanetti – Voce, Francesco Coppola – Percussioni, Preti Massimo - Chitarre Solieri Andrea – Chitarre. "Nati nell’arco di poche ore nel marzo del 1943. Pur se presenti sulla scena italiana nello stesso periodo storico, Battisti e Dalla sono stati protagonisti molto diversi tra loro; li accomuna il nome - spiega Andrea Solieri, musicista e ideatore dello spettacolo – e, curiosamente, la nascita avvenuta a poche ore di distanza: Dalla il 4 marzo, Battisti il 5 marzo del 1943, nel pieno della tragedia della Seconda guerra mondiale".