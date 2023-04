L’ultimo saluto a Fernando Tisi "Memorabili le sue ’zirudelle’"

E’ in programma per questa mattina alle 11, nella basilica di San Cesario, l’ultimo saluto a Fernando Tisi, il componente della Società Operaia di Mutuo Soccorso che è scomparso l’altro ieri, dopo una malattia. Fernando era nato a San Cesario il 16 febbraio 1938 e lavorò prima in cartiera, poi alla Panini spa di Modena fino alla pensione. Molto noto in paese per la sua attività nel volontariato locale, iniziò a collaborare alla buona riuscita delle iniziative della Società Operaia di Mutuo Soccorso e don l’associazione Le Contrade di San Cesario.

Divenne anche un punto di riferimento presso il Caf della CISL di Castelfranco in materia di assistenza fiscale. Le sue poesie e le sue zirudelle, altra sua grande passione, figurano in varie raccolte, tra le quali "Risate Modenesi" di Sandro Bellei, e in un volumetto di poesie promosso dall’amministrazione comunale in occasione del Carnevale delle Contrade. "La figlia Elisabetta – dicono dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso - gli ha tenuto la mano fino a pochi istanti prima del suo incontro con l’Angelo Custode".

Era presente "anche Milada che l’ha accudito con tanto affetto in questi ultimi giorni di pena. Il Consiglio Direttivo e i soci tutti abbracciano Elisabetta, la nuora Cristina, i nipoti Lorenzo e Marcella, e Milada, esprimendo le più sentite condoglianze". Un messaggio di cordoglio è arrivato anche da Cisl Emilia Centrale, che conferma: "Per molti anni è stato punto di riferimento dei pensionati Cisl della zona di Castelfranco per le pratiche previdenziali e le locazioni".

