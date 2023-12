Ma i soffioni che spazzano le foglie a cosa servono?

Ci sono strade della città che sono completamente ricoperte di foglie e il vento forte di oggi (ieri, ndr) ha sicuramente peggiorato la situazione. E in questa situazione di foglie sparse dappertutto vedo solo degli uomini con i soffioni che oltre a fare una confusione terribile non capisco che utilità abbiano: mi sembra che queste persone non facciano altro che spostare le foglie dal marciapiede alla strada e poi chi si è visto si è visto. Tra l’altro questi soffioni a motore fanno anche una puzza terribile e secondo me inquinano pure.

Lorenzo D.