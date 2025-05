Cantiere Hera, riapre via Mettotti

Riapre domani il primo tratto di via Matteotti chiuso a metà aprile per dare modo ad Hera di procedere ai lavori di bonifica della rete fognaria che interessa un tratto di circa 300 metri. Domani inizia la seconda fase dei lavori con la chiusura del viale nel tratto compreso tra viale Agnini e viale De Amicis, ma praticabile da via San Francesco a via Agnini. I lavori – che comportano un investimento da parte di Hera di circa 300mila euro - dovrebbero essere ultimati, secondo il programma diffuso in occasione dell’apertura del cantiere, entro la metà di luglio.