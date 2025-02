Magliette della Serie A contraffatte, sequestrate più di 800 divise

Carpi (Modena), 24 febbraio 2025 - Producevano maglie da calcio del Torino e della Fiorentina, oltre al logo dell'Udinese, senza averne la concessione. La Guardia di Finanza ha così provveduto a sequestrare tutto il materiale, 823 prodotti non autorizzati.

Questo è quanto accaduto l'altro giorno, quando le Fiamme Gialle, impegnate in attività finalizzate al contrasto al commercio di prodotti contraffatti e non sicuri, hanno controllato alcune imprese. In particolare, una ditta di Carpi, secondo le indagini dei Finanzieri, produceva maglie da calcio storiche di squadre della Serie A, come Torino e Fiorentina, senza averne i permessi e lo stesso accadeva anche con i loghi di altre squadre, come l'Udinese.

La Guardia di Finanza ha così interpellato un perito che ha confermato il confezionamento dei prodotti in assenza dell’autorizzazione da parte dei titolari dei marchi. Per questo 823 prodotti, tra magliette, felpe, loghi e tagli degli stessi sono stati sequestrati.

I Finanzieri hanno poi controllato un'altra azienda individuando un lavoratore in nero, risultato, a seguito di accertamenti, sprovvisto di documenti validi per l’ingresso e il soggiorno nel territorio italiano. L'uomo è stato così allontanato dal luogo di lavoro ed è stato avviato l'iter per l'espulsione.

Entrambe le ditte, vista la condotta penalmente rilevante, sono state segnalate alla Procura.