Make it Modena, Corsi gratuiti su smartphone Android e informatica di base per cittadini modenesi

Arrivano i nuovi appuntamenti gratuiti proposti da Make it Modena, la palestra digitale del Comune di Modena, per l’utilizzo degli smartphone Android, volti a scoprire i segreti del proprio telefonino, e per il corso di informatica di base, dedicato a chi vuole familiarizzare con computer e web. Oggi e domani, dalle 10 alle 11.30, in particolare, nella sede di Make it Modena, in strada Barchetta 77, si svolgerà il corso gratuito sugli smartphone Android. Attraverso le due lezioni si approfondiranno l’utilizzo da cellulare dello Spid, del Fascicolo sanitario, della app di Hera, delle mail e di altre app con attenzione alla sicurezza.

Martedì 2, giovedì 4, martedì 9 e giovedì 11 aprile, dalle 10 alle 11.30, di svolgerà invece il corso di informatica di base, in presenza per un massimo di 24 persone per volta sempre negli spazi comunali attrezzati di strada Barchetta. Per ulteriori informazioni telefonare al numero 059 2034105.