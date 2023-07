Malore in strada Morto a 55 anni a Carpi: Sgomento nella città emiliana

Un uomo di 55enne è morto, la notte scorsa poco prima delle 3, in via Antonio Gramsci, all’incrocio con via Nicolò Biondo. Vedendo il corpo riverso a terra, per strada, qualche passante ha subito allertato le forze dell’ordine che sono giunte sul posto: oltre ai carabinieri sono arrivati i sanitari del 118 che hanno provato a lungo a rianimare l’uomo ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Ancora non sono state chiaramente definite le cause della morte, anche se l’ipotesi più accreditata è quella di un malore.

L’uomo era privo di documenti e secondo alcune testimonianze abitava nella zona. La notizia si è presto diffusa in città, suscitando sgomento e dispiacere tra i carpigiani.