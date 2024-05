Maltempo, è caos anche sui binari: "Corse soppresse e troppi disagi"

Il devastante temporale che lunedì pomeriggio si è abbattuto su Vignola, Savignano e zone limitrofe sta ancora producendo i suoi effetti sul traffico ferroviario, con corse della linea Vignola - Bologna soppresse (solo ieri alle 12,18 è partito il primo treno che ha coperto l’intera tratta), informazioni carenti e disagi previsti almeno fino a venerdì, poiché il tratto Bazzano – Vignola si percorrerà ancora a velocità limitata, al fine di scongiurare danni alla infrastruttura. Maurizio Quartieri, presidente dell’associazione di utenti "In prima classe per Bologna – Vignola", ha lamentato tra l’altro che, fino a martedì pomeriggio, non sono state fornite informazioni puntuali agli utenti né sul sito di Trenitalia Tper, né su quello del gestore della linea, Fer. "Questo fatto – ha commentato – è la cosa che ha fatto arrabbiare di più". Tanto che, appunto, molti utenti non hanno saputo in tempo consono delle corse soppresse. Andrea Paltrinieri, sul suo blog AmareVignola, ha puntualizzato ulteriormente il disservizio: "Per la tratta Vignola-Crespellano è stato annunciato un servizio bus sostitutivo. Peccato che oggi (martedì, ndr) nessuno l’abbia visto. In assenza del "servizio sostitutivo", che pure era stato annunciato, la gente si è arrangiata come ha potuto… Morale della favola: non ci sono solo le catastrofi naturali; queste sono amplificate dalle catastrofi organizzative". Da Trenitalia Tper hanno ammesso alcuni disagi, dovuti a eventi straordinari come il maltempo di lunedì scorso, ma hanno puntualizzato che martedì, per le prime quattro corse, c’è stato effettivamente un servizio bus sostitutivo da Vignola a Bazzano (poi da Bazzano a Crespellano, per prendere il treno, occorreva prendere il bus di linea), mentre successivamente dopo le prime quattro corse del mattino sono stati reperiti i mezzi per effettuare il servizio sostitutivo da Vignola a Crespellano e prendere quindi direttamente il treno. Ieri, ancora corse della mattina soppresse (fino alle 12,18) auto – sostituite.

m.ped.