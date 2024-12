Maltempo, Piandelagotti senza luce: "È colpa dei rami finiti sulle linee"

Ieri si è rivisto un poco di sole nel medio Appennino dove i problemi causati dalla copiosa nevicata di domenica e lunedì scorso non sono ancora stati superati in tutti i territori. Alcune criticità restano, come a Frassinoro che dalla serata di domenica scorsa ha avuto interruzioni dell’erogazione dell’energia elettrica in gran parte del territorio comunale. A Piandelagotti, la frazione più alta del comune di Frassinoro, verso il confine con la Toscana, ieri pomeriggio Enel ha portato generatori elettrici per alimentare le abitazioni. "Entro questa sera dovremmo riuscire a risolvere tutti i problemi legati all’energia elettrica – spiega il sindaco Elio Pierazzi -. Enel si sta impegnando con diverse squadre e oggi, con l’impiego di un elicottero, ha verificato se c’erano ancora rami di piante finite sulle linee. È neve pesantissima questa e a mezza costa è ancora più pesante perché c’è umidità. Ne è caduta tanta, su a San Geminiano un metro". A Palagano ieri sono state ripristinate le utenze Enel in Via la Campagna ed erano ancora disattivate le località Macinelle, Lama di Monchio e le Lame per le quali era prevista la sistemazione entro la fine della giornata. Anche a Palagano, con l’impoiego di un elicottero è stata ispezionata l’intera linea elettrica. Problemi alle reti cellulari e Internet, con disagi ai Pos dei negozi si sono verificati a Pievepelago, territorio dove è caduta una minor quantità di neve rispetto al medio Frignano e dove i disagi sono stati soprattutto causati dalla caduta di rami e piante sulle strade in quota. Intanto, in tutti i comuni, anche ieri si è lavorato lavorato per liberare gli accumuli di neve che si sono formati ai lati delle strade e nelle piazze.

"Dovremmo avere concluso le riparazioni delle utenze staccate e da stasera iniziamo tre giorni di pulizie straordinarie del paese", ci ha detto ieri il sindaco di Pavullo Davide Venturelli. "A Zocca stiamo procedendo con le operazioni di rimozione neve – conferma il sindaco Federico Ropa -. Abbiamo ripreso i lavori di sgombero la scorsa notte alle 2 e il centro è quasi ultimato. Riprenderemo domani mattina sempre molto presto e andremo avanti a liberare. Non ci dovrebbero essere ancora segnalazioni aperte di persone senza energia elettrica. Speriamo che non nevichi per un po’ perché abbiamo i danni da spalata da riparare".

Walter Bellisi