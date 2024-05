Maltratta la moglie: chiesti 8 anni

Avrebbe maltrattato per lungo tempo la moglie, umiliandola quotidianamente, minacciandola e obbligandola anche ad un rapporto sessuale contro la sua volontà.

Ieri per l’uomo, un marocchino di 49 anni residente a Castelnuovo Rangone la pubblica accusa, nell’ambito del processo dinanzi al Collegio ha chiesto ben otto anni di carcere per l’imputato, per i reati di maltrattamenti e violenza sessuale, senza concessione delle generiche. I fatti sarebbero avvenuti tra il 2021 e il 2023 a Castelnuovo, appunto. La donna aveva sporto denuncia, alla fine dello scorso anno, affermando di temere il marito dopo anni di maltrattamenti e vessazioni. Non solo: la donna – ripercorrendo le presunte violenze subite tra le mura domestiche – ha sostenuto di essere stata costretta ad avere rapporti contro la sua volontà. A seguito della denuncia il 49enne era finito in manette e ad oggi risulta ancora agli arresti domiciliari per quei fatti. L’imputato si è sempre proclamato innocente.

Secondo la vittima le discussioni erano invece all’ordine del giorno e, dopo anni di violente liti, l’uomo era passato alle mani e alle minacce, per poi arrivare a stuprarla. Ieri, per le pesanti accuse il pm ha chiesto otto anni di carcere.

v. r.