Maltrattamenti, 40enne condannato

Aveva sottoposto la moglie per lungo tempo a pesanti maltrattamenti psicologici, facendole temere per la propria incolumità. A seguito delle denunce presentate dalla donna, l’uomo, un 40enne di Nonantola, era finito in carcere. Una volta tornato a casa, ai domiciliari, aveva però ripreso a perseguitare l’ex moglie con centinaia di telefonate, pedinamenti e minacce, violando la misura restrittiva: il 40enne, che non poteva avvicinarsi alla vittima, non si rassegnava alla fine del rapporto.

Ieri nei confronti dell’aggressore il giudice ha disposto una condanna ad un anno pena non sospesa.