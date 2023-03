"Mancano soldi per spalare la neve Annullati i mercati: inaccettabile"

A Pavullo domani non si terrà il consueto mercato settimanale, e il giorno successivo mancherà quello dell’antiquariato che si svolge ogni prima domenica del mese. È stato stabilito da un’ordinanza del Comune emessa mercoledì scorso. Quello che ha fatto particolarmente infuriare gli esercenti è l’impossibilità dichiarata di rimuovere la neve dalle piazze principali per mancanza di fondi. "Una giustificazione – commentano sbalorditi Emanuela Cargioli per Cna, Elio Lipparini di Confcommercio, Sergio Mucciarini di Lapam e Matteo Tadolini per Confesercenti – che fa sorgere più di un dubbio sull’adeguatezza delle risorse individuate a questo scopo, perché quella di questi giorni è di fatto la seconda nevicata della stagione e, diciamoci la verità, per quanto il riscaldamento globale stia modificando il clima, la neve a Pavullo d’inverno non è un accadimento così straordinario. È inaccettabile la sospensione degli eventi di sabato e domenica per mancanza di risorse". Del tutto prevedibile, "la delusione e l’ira degli ambulanti, ai quali si aggiunge quella degli operatori commerciali in sede fissa, che si trovano montagne di neve davanti ai negozi" dicono Cna, Lapam, Confcommercio e Confesercenti.

w.b.