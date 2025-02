Modena, manifestazione per la sicurezza. “Le zone rosse non servono”

Modena, 22 febbraio 2025 – Oltre un centinaio di persone partecipano alla manifestazione indetta dai cittadini per pretendere maggiore sicurezza in città. Il corteo parte dal Novi Sad. ‘E’ una manifestazione apolitica, ci sono i comitati ma siamo qua come liberi cittadini per proteggere la sicurezza dei modenesi e dei nostri figli. Le zone rosse non servono - commenta Antonella Bernardo - vogliamo maggiori presidi ma soprattutto tutele per i nostri figli’.

Presente anche il Siulp con il segretario provinciale Roberto Butelli: ‘Occorrono luoghi di aggregazione e sanzioni amministrative. La repressione non sempre è sufficiente. Gli agenti non sono tutelati dalle normative ormai arcaiche e dopo poco tempo ‘scappano’.

Notizia in aggiornamento